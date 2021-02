Foschi: “Gattuso al Monza? Ci sta che Berlusconi e Galliani abbiano già sondato il terreno”

Rino Foschi, storico dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 Station per parlare della situazione particolare che sta attraversando Rino Gattuso. L’attuale direttore sportivo del Palermo, ha rivelato un particolare interesse del Monza per il tecnico calabrese, ecco quanto evidenziato:

“Rino ha fatto un ottimo lavoro, non può essere diventato un rincoglionito da un momento all’altro, improvvisamente. Non farei un processo o un dramma sul suo operato. Mi auguro che finisca il campionato al Napoli. Galliani e Berlusconi, che conoscono l’uomo, hanno già sondato il terreno riguardo la sua disponibilità. Ci credo che sia stato interpellato, non credo però che abbia preso impegni. Come uomo non lo farebbe mai fin quando ha un impegno con il Napoli”.