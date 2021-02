Cassano sicuro: “Chi può sostituire Gattuso? Non è Benitez e nemmeno Sarri: io dico Spalletti!”

Antonio Cassano, attraverso il canale Twitch di Bobo Vieri, si è espresso sulla situazione attuale in casa Napoli. Nello specifico l’ex calciatore ha analizzato le critiche a Gennaro Gattuso, ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli ha perso con il Genoa ma ha creato tantissimo, sono i fatti che parlano. Gattuso in questi mesi molto difficili con mille difficoltà ha fatto un grande lavoro ed ha vinto un trofeo.

Chi prendi al posto di Gattuso? Benitez era un fenomeno ma è fuori dal calcio che conta da 5 anni. Sarri è un allenatore che non torna in corsa. Ha bisogno di tempo per lavorare, iniziare dal ritiro ed in più il rapporto con De Laurentiis si è interrotto male. L’unico che può andare a Napoli in corsa è Spalletti”.