Terzo portiere Napoli – Da sempre ogni squadra di calcio ha una gerarchia ben stabilita per il ruolo di portiere. Il numero 1, che è il “titolare” e gioca tutte le partite (o quasi). Il numero 12, che deve sempre farsi trovare pronto in occasioni di partite di Coppa o di infortuni del portiere titolare. Infine il terzo portiere, relegato al ruolo di “comprimario” e che quasi mai viene utilizzato dall’allenatore. Il Napoli in realtà ha sovvertito l’ordine solito della gerarchia. Ospina e Meret si alternano quasi ad ogni partita e non c’è un vero e proprio titolare; il terzo portiere, infine, spesso tende a giocare le ultime sfide di campionato. Nikita Contini è il terzo portiere del Napoli, ed è un elemento molto importante nella rosa di Gattuso.

Nikita Contini è nato a Cherkasy, in Ucraina, il 21/5/1996, da padre italiano e madre ucraina. All’età di 3 anni Contini si trasferisce a Giugliano, in provincia di Napoli, città nella quale iniziò a muovere i primi passi nel mondo del pallone. Ha scelto da subito il ruolo di portiere, e nel 2007 impressionò Luciano Tarallo, allora allenatore dei portieri del Napoli. Nello stesso anno quindi Contini si unì alla società azzurra, nella quale giocherà per tutte le categorie giovanili fino alla Primavera. Nel 2013 infatti esordì in Primavera e le sue ottime prestazioni spinsero Benitez a convocarlo ripetutamente in prima squadra. Tra il 2015 e il 2020 il portiere ha girato in prestito per poter trovare continuità e si è riaggregato in casa Napoli con il mister Gattuso. Nikita Contini ha un peso specifico all’interno della rosa azzurra poiché è uno dei calciatori del vivaio che devono essere necessariamente presenti nel roster societario. Nonostante varie convocazioni ai tempi della Primavera ed ora la presenza fissa in prima squadra, Contini non ha ancora esordito con il Napoli. vanta comunque ottime stagioni da titolare al Pontedera, al Siena e all’Entella.