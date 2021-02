Melissa Satta Napoli – Melissa Satta ha da poco archiviato definitivamente il suo matrimonio con Kevin Prince Boateng. La modella, che vanta 4 milioni di follower su Instagram, ha divorziato dall’ex Milan dopo 4 anni di matrimonio. Dall’unione tra i due è nato Maddox-Prince, che ha 6 anni. Di pochi giorni fa è la notizia di Melissa Satta a Napoli, nello stesso albergo nel quale gli azzurri stavano affrontando il ritiro. Ve ne avevamo già parlato e, a quanto pare, non era un caso quel soggiorno all’ombra del Vesuvio. Ricordiamo che la Satta postò una foto con Barbara Petrillo, compagna dell’ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce.

Melissa Satta Napoli

La foto ed il soggiorno paiono quindi non essere casuali. Secondo quanto spifferato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la Satta sarebbe in questo periodo corteggiata da una persona che fa parte del mondo del pallone. Queste le parole del giornalista: “Nei giorni scorsi l’ex Velina ha raggiunto Napoli, dove ha trascorso alcuni giorni in compagnia di una sua carissima amica. Sotto al Vesuvio gira voce però che la bella showgirl abbia un corteggiatore misterioso appartenente al mondo calcistico. Cederà alle sue lusinghe?”. Per il momento, dunque, l’identità di questo presunto corteggiatore resta top secret.

Melissa Satta: la carriera

Melissa Satta nasce a Boston nel 1986 da genitori sardi di origine gallurese. Trascorre i primi anni di vita tra USA e Sardegna. Durante il liceo ha praticato Karate a livello agonistico, diventando cintura nera. Ha poi giocato a calcio nella squadra femminile del Quartu Sant’Elena. Nel 2004, dopo aver conseguito il diploma di maturità classica, si trasferisce a Milano, dove intraprenderà la carriera nel mondo dello spettacolo. Dal 2005 al 2008 acquisterà notorietà come velina a Striscia la Notizia, per poi apparire come valletta a Controcampo tra il 2008 e il 2010. Tra il 2013 e il 2018 è opinionista a Tiki Taka; dal 2018 riveste lo stesso ruolo a Quelli che il calcio. Per 5 anni, dal 2006 al 2011, è legata al calciatore Bobo Vieri. Dal 2011 invece la Satta ha fatto coppia fissa con Kevin Prince Boateng; i due si sono sposati nel 2016 ed hanno divorziato nel 2020.