Eldor Shomurodov è in dubbio in vista del Napoli. Oggi infatti l’attaccante rossoblu ha saltato la seduta d’allenamento di gruppo per un problema fisico. Il giocatore uzbeco ha effettuato un programma differenziato per un affaticamento muscolare. Domani sarà decisivo verso la partita di sabato: non dovesse farcela, spazio a uno tra Scamacca e Pjaca in coppia con Destro dal 1′.

