Granada-Barcellona 3-5: i prossimi avversari del Napoli battuti ai supplementari in Copa del Rey

Il Granada si è arreso al Barcellona per 3-5 ai tempi supplementari. I quarti di finale di Copa del rey hanno visto infatti sfidarsi i prossimi avversari del Napoli in Europa League ed i Blaugrana in crisi sempre più profonda. La partita in realtà si era messa sui binari giusti per i biancorossi, con un doppio vantaggio rassicurante durato fino all’88. Poi prima Griezmann e poi J.Alba nel recupero hanno portato la gara ai supplementari.

La sfida al cardiopalma non si è conclusa qui. Al 2-3 di Griezmann ha infatti risposto Fede su rigore. Nel corso del secondo tempo supplementare il Barcellona ha però dilagato, chiudendo la gara sul 3-5 finale.