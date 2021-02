CdS – Thauvin, Viña e Firpo nel mirino del Milan: sarà sfida con il Napoli?

Il Milan sta stupendo tutti in questa stagione. I rossoneri sono primi in campionato da outsider, ed hanno quindi più punti di Inter e Juve, le due squadre favorite per il titolo. Merito sicuramente di Pioli, che ha donato anima e gioco ai suoi ragazzi. Ma merito anche di Maldini e Massara, che hanno fornito al mister una rosa di tutto rispetto. Già il mercato di gennaio ha testimoniato la volontà del Diavolo di migliorare e restare in testa al campionato. Si sono uniti infatti ai rossoneri Tomori, Meitè e Mario Mandzukic. Secondo il Corriere dello Sport, però, la dirigenza milanista non si è fermata qui.

Oltre a queste operazioni, stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo, il Milan pare abbia messo gli occhi anche su altri calciatori. Primo su tutti Florian Thauvin del Marsiglia, esterno destro in scadenza di contratto. Il francese piace molto a Maldini e Massara e nelle scorse settimane c’è stato un tentativo per anticipare la manovra ma il Marsiglia ha fatto resistenza.

A gennaio ci sono stati inoltre fitti dialoghi con l’agente di Matías Viña, terzino sinistro uruguaiano che ha appena vinto la Coppa Libertadores con il Palmeiras. La richiesta economica per il difensore si aggira attorno ai 7-8 milioni di euro e nella sessione invernale che si è appena conclusa non c’è stato sufficiente margine di manovra per chiudere l’operazione ma in estate il Milan ci riproverà. I contatti proseguiranno per i prossimi mesi in modo da arrivare a giugno con una trattativa imbastita. Se non dovesse andare in porto Viña, il Milan potrebbe riprovarci per Junior Firpo del Barcellona.

Il Napoli sembra interessato sia al francese sia ai due terzini. La pista che porta a Thauvin potrebbe raffreddarsi nel caso in cui gli azzurri acquistassero Zaccagni dal Verona. Viña e Firpo restano invece due nomi in primo piano sul taccuino di Cristiano Giuntoli, data la penuria di terzini sinistri in casa Napoli. Potrebbe delinearsi all’orizzonte una guerra di mercato tra i due club.