Vescovo Battaglia: “Faccio gli auguri a Gattuso. Passione per il calcio non è un problema”

Domenico Battaglia, il nuovo Vescovo di Napoli, ha rilasciato un’intervista sul giornale cattolico Avvenire. In una parte dell’intervista Battaglia si è espresso riguardo la passione calcistica a Napoli. Eco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Le fa problema questa insana passione per il calcio a Napoli? Intanto faccio gli auguri a Ringhio per il momento particolare che sta vivendo la squadra. Personalmente non vedo un problema nella malattia per il calcio della città di Napoli. Mi piacerebbe che con la stessa passione ci si coinvolgesse tutti, da protagonisti, a risolvere i problemi che attanagliano questa città”.