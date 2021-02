Kevin Malcuit è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il terzino francese ufficializza il passaggio in terra toscana con un video di presentazione sui propri profili social. Come numero di maglia sceglie il 25, appartenuto a Federico Chiesa, passato in estate alla Juventus.

