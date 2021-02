KKN – Il presidente ha fiducia in Gattuso e vuole che la squadra non si faccia influenzare dai chiacchiericci

Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della situazione Gattuso-De Laurentiis:

“Il clima nello spogliatoio del Napoli è molto sereno. Il presidente De Laurentiis ha espresso la sua fiducia in Gattuso. Ha inoltre parlato alla squadra dicendo che i chiacchiericci non devono incidere sulle prestazioni, e in modo chiaro e netto ha riferito che nessuno deve cedere un centimetro e remare contro il mister in modo assoluto”.