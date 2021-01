Gattuso sbotta contro la stampa: “Non leggo nulla perchè non voglio farmi del male, ma qualcosa ai giocatori rimane”

L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso si è lasciato andare ai microfoni di Sky nel corso del post partita del match tra Napoli e Parma, vinto dagli azzurri 2-0. In particolare il mister partenopeo si è soffermato sulle critiche ricevute da parte della stampa ed in generale sull’ambiente Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Vengo massacrato puntualmente tutti i giorni, prendo schiaffi a destra e manca. Siccome si smanetta tanto, ai giocatori qualcosa rimane, io non leggo nulla perché non voglio farmi del male. Si sente a suo agio? A Castel Volturno si, l’aria che si respira non mi piace e non mi fa sentire a mio agio”.