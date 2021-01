RAI – Congelato il rinnovo di Gattuso, ma sarà difficile far finta di nulla: non si può fare come con Sarri e Mazzarri

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Venerato ha svelato alcuni retroscena sul rinnovo di Gattuso e ha detto la sua sulla situazione del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Rinnovo di Gattuso? Tutto congelato, più del vaccino! Gattuso non si dimetterà perché lo spogliatoio è dalla sua parte, lo ama. L’obiettivo del Napoli è la Champions, per vincere ci vogliono calciatori con altri attributi. Il secondo tempo di ieri valeva da allenamento, è servito per far riposare qualcuno e far prendere minutaggio a Mertens ed Osimhen”.

“Nell’arco di una stagione può capitare che una partita vada male, ma l’esonero è tutta un’altra storia. La società ha sì dato fiducia al mister, ma il Tweet non dà sicurezza. Il rinnovo doveva essere depositato oggi e non è stato fatto. Questo è indice del fatto che la società potrebbe cambiare allenatore, e Gattuso si sta interrogando. Se le cose invece vanno bene, ADL dovrà dare una risposta a Gattuso”.

“Non si può fare come con Sarri e Mazzarri, che se ne sarebbe parlato a fine stagione. Ora la trattativa è stata alla luce del sole, e per quaranta giorni è stato Gattuso a rinviare la firma sul rinnovo. Sarà difficile far finta di nulla”.