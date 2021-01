SKY – Ounas lascia il Cagliari: l’algerino è molto vicino al Crotone

Adam Ounas lascerà il Cagliari dopo pochi mesi. L’esterno algerino di proprietà del Napoli era seguito da Parma e Spezia, ma nelle ultime ore si è inserita una nuova squadra.

Come riferito dal giornalista Sky ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il Crotone a sorpresa ha superato la concorrenza ed è molto vicino all’acquisto di Ounas.

Sul proprio sito ufficiale Di Marzio ha inoltre svelato altri dettagli della trattativa. Il Crotone ha trovato l’accordo con il Napoli ed ha l’ok del calciatore. Pare essere questioni di dettagli, con Stroppa che potrebbe aggiungere un’altra freccia al suo reparto offensivo dopo l’acquisto di Di Carmine. Manca solo il via libera del Cagliari, squadra in cui attualmente l’algerino milita in prestito.