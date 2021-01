Chiariello a muso duro: “Gattuso è stato il primo a parlare di dimissioni. Io interessi con ADL? Non fate figure di m****”

Umberto Chiariello, a Radio Punto Nuovo, ha continuato la polemica nei confronti di Gattuso. Il giornalista ha voluto commentare lo sfogo dell’allenatore di ieri sera a Rai Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Le parole di Gattuso? Rispondo a lui ed ai cosiddetti spalmatori di m***a, come si chiamano in politica. Il signor Gattuso ha più volte minacciato le dimissioni, le ha date al Milan per far pagare il suo staff anche se il Milan non voleva procedere con Gattuso. Il 20 novembre scorso, dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan, Gattuso ha minacciato di lasciare la squadra (come si è letto su tutti i principali quotidiani), volendosi dimettere. Nel gennaio 2021 continua a dire che manca il veleno: se un allenatore dopo un anno esatto continua a dire che manca questo veleno, e tu allenatore ti rendi conto che hai fallito l’aggancio alla zona scudetto e visto che sei tu che minacciato le dimissioni, allora dovresti essere consequenziale”.

“La calunnia? È venticello: come si diceva nel barbiere di Siviglia di Rossini. Mi hanno detto che sono stato telecomandato ma De Laurentiis non ha mai pensato alle dimissioni di Gattuso, è sempre stata farina del mio sacco. Ho sentito dire che ho interessi personali con De Laurentiis: sorrido, siete davvero arretrati. Siete fermi alla mia ex attività. Se qualcuno pensa che le mie parole siano legate al mondo delle riprese sportive, almeno informatevi su quelle che sono le mie attuali attività. Spalmatori di m***a, non fate figure di m***a”.