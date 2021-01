RAI – Stasera ci sarà il 4-3-3. Fiducia a Gattuso anche per i responsi negativi, rinnovo dipenderà dalle prossime partite

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Venerato ha svelato importanti retroscena della situazione che sta vivendo ora il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Confermo il 4-3-3, ma a destra ci sarà Hysaj. Petagna al 90% non sarà del match, anche se ci proverà. Ricapitolando: Ospina in porta, Hysaj Manolas Koulibaly e Rui, Demme, Elmas e Zielinski, con Insigne Politano e Lozano falso nueve. La partita di stasera è troppo importante. Gattuso è rinfrancato dalla cena e dal dopo cena di ieri. Gattuso neanche si aspettava che il presidente andasse ieri sera. Il mister aveva bisogno di un intervento della società. De Laurentiis ha capito che è troppo rischioso esonerare il calabrese. In più, ha visto che lo spogliatoio al 95% è con il mister; questa è la differenza con Ancelotti”.

“Ieri sera il presidente ha fatto un discorso alla squadra per tenerla compatta ed ha sottolineato l’importanza di raggiungere la Champions. Nel dopocena De Laurentiis ha rassicurato Gattuso, almeno per il prossimo futuro. Questo anche perché i nomi sondati dal presidente hanno dato un responso negativo. Il mister infatti si è risentito perché ADL non ha toccato l’argomento rinnovo; c’è però da dire che l’annuncio doveva arrivare a fine mercato. Se Gattuso fa bene nelle prossime 3 partite, ci sarà l’annuncio. Per ora c’è un passo indietro. Ricordiamo che è stato già deciso tutto”.

“Zaccagni? Non è ancora fatta, ma si farà”.