Ounas via da Cagliari, non resterà a Napoli: Parma e Spezia alla finestra

Adam Ounas lascerà Cagliari in questa sessione di mercato. L’esterno algerino non si è espresso al meglio in terra sarda e tornerà a Napoli. Gli azzurri sono infatti i proprietari del cartellino dell’ala destra, che però potrebbe essere solo di passaggio all’ombra del Vesuvio. Infatti Ounas ha già delle pretendenti in Serie A.

Come scrive Tuttosport, sull’algerino, al Nizza la scorsa stagione, ci sono Parma e Spezia. I ducali preferiscono il classe ’96 a Franco Vazquez, in uscita da Siviglia e in scadenza di contratto.