Blitz ADL in ritiro, discorso a Gattuso e alla squadra per ribadire la fiducia, l’obiettivo è la Champions

Prima della decisiva sfida di Coppa Italia con lo Spezia, Aurelio De Laurentiis, insieme con il vice presidente Edoardo De Laurentiis, si sono presentati al Britannique per rassicurare la squadra e Gattuso sul futuro della squadra. Fiducia e rimanere tranquilli, questo il messaggio comunicato, e soprattutto l’importanza della qualificazione in Champions League. “Troppe illazioni e cose inventate, non è vero che non ho fiducia in questa squadra. Ho fiducia in voi e in Rino”. Chiaro ed eloquente in queste parole riportate da Il Mattino, oltre che ad un invito a non abbassare la guardia prima di una sfida apparentemente semplice ma che nasconde tante insidie. Gattuso ha apprezzato il gesto, secondo il quotidiano, che aggiunge come sia certo che il tecnico non abbia mai pensato alle dimissioni.

