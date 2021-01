Prof. Castellacci: “Osimhen deve dimostrare di essere forte mentalmente, la paura di infortunarsi di nuovo potrebbe imbrigliarlo psicologicamente”

L’ex medico della nazionale italiana, Enrico Castellacci, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. Tema dell’intervento è stata la situazione legata ad Osimhen ed ai tempi di recupero previsti per il ritorno alla forma migliore, menzione anche per il tecnico Gattuso. Ecco quanto evidenziato:

“Sinceramente come atleta è stato sfigato, perché ha avuto i problemi alla spalla poi il Covid, sono tutte cose che minano il fisico ma soprattutto la mente. Io non ho il piacere di conoscerlo personalmente, in questo caso è estremamente importante di avere la forza mentale e di non farsi imbrigliare psicologicamente dalla paura di infortunarsi di nuovo o cose così, queste cose si superano facendo un po’ di training autogeno.

Lungi da me dire ad un allenatore come rispondere alle esigenze della squadra, mi è dispiaciuta questa battuta d’arresto contro il Verona, Rino non solo è preparato ma ha la caratteristica della famosa grinta ma non ha soltanto questa perché non è così. La grinta è un valore aggiunta, se non c’è una preparazione importante tecnica e tattica la grinta da sola non basta. Gattuso è un allenatore completo con una preparazione notevole“.