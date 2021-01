Verona, Juric: “Non dobbiamo mollare, continuiamo così! Contro il Napoli era un’impresa”

Al termine del match Verona-Napoli, Ivan Jurić è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Miglior partita della stagione? Non penso sia stata la migliore, perchè siamo partiti con un incidente. Contro il Napoli poi è un’impresa. Abbiamo passato un periodo ottenendo punti con sacrificio. Da 4 settimane stiamo giocando meglio, oggi è stato un esempio. Sorpreso? Abbiamo fatto qualche errore durante il mercato, prendendo giocatori un po’ smarriti. Però, ne siamo usciti fuori con volontà e sacrificio. Adesso la squadra diventa interessante, dipende da noi. Non dobbiamo mollare e continuare così.

Dimarco?

A lui ciò che dico di fare è un km in meno perchè è generoso e va oltre. È molto emotivo, all’inizio della partita gli è successa una cosa brutta. Poi, anche grazie alla squadra si è ripreso.

Far giocare bene Barak a centrocampo?

Non succederà qualcosa di eclatante. Barak mi piace più in avanti perchè riesce ad inserirsi. Come da trequartista è più pericoloso.

Zaccagni?

È un ragazzo che è cresciuto in modo allucinante. Si vede la differenza rispetto all’anno scorso. Sempre stato intelligente.

Abbiamo preso giocatori che per me sono buoni, però venivano da stagioni brutte e da infortuni senza pensare alle partite che dovevano giocare. Dovevamo pensare un po’ di più.

L’arrivo di Lasagna?

Vediamo se ci sarà qualcosa, poi dopo decidiamo”.