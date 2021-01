PAGELLE VERONA NAPOLI – Il Napoli perde a Verona contro l’Hellas e non riesce ad accorciare sulla vetta della classifica, anzi si ritrova sorpassato dalla Juventus e dalla Roma. Azzurri subito in vantaggio con Lozano dopo meno di dieci secondi, ma verrebbe da dire che lì termina l’apporto prodotto dal Napoli. Che prima della fine del primo tempo si fa raggiungere da Dimarco, con il sorpasso che arriva poi all’inizio della seconda frazione di gioco ad opera di Barak ed il gol del definitivo 3-1 siglato da Zaccagni.

La sintesi del match

Vantaggio dopo pochissimi istanti per il Napoli con Hirving Lozano e partita che sembrerebbe mettersi in discesa per gli azzurri. Così non è però perché il Verona prima pareggia al 34º con Dimarco, poi ad inizio ripresa segna anche il gol del sorpasso con Antonin Barak, servito benissimo da Zaccagni. Lo stesso Zaccagni al 78º sigla il gol del definitivo 3-1 che fa calare il sipario sul match.

Pagelle Verona Napoli

Meret 5,5: leggera incertezza sul terzo gol del Verona che chiude il match, nulla da rimproverarsi sulle prime due reti dei gialloblu.

Di Lorenzo 4,5: torna una prestazione ai limiti dell’horror per il terzino ex Empoli, protagonista in negativo delle reti del Verona per l’errato posizionamento.

Maksimovic 4,5: Non vince neppure un duello e si trova sempre imbucato dagli inserimenti dei trequartisti del Verona, errore decisivo sul secondo gol del Verona.

Koulibaly 5: Leggermente meglio del suo compagno di reparto, ma si è fatto superare con troppa facilità dagli attacchi degli scaligeri.

Hysaj 5: non riesce ad essere efficace in fase offensiva, in fase di non possesso si trova spesso fuori posizione e porge il fianco agli attacchi del Verona.

Demme 6: tra i migliori degli azzurri, solita partita di qualità e quantità da parte del centrocampista tedesco.

Dal 65º Politano 5,5: cerca di mettersi in mostra, crea qualche pericolo, ma nulla di più.

Bakayoko 4,5: altra prestazione preoccupante per il mediano francese, dopo la pessima partita contro la Juventus. Non offre mai filtro davanti alla difesa. Dall’83º Lobotka S.V.

Lozano 6,5: è il migliore del Napoli, grazie al gol dopo pochi secondi. Dopo la rete però, risulta troppo fumoso e spreca più di un’occasione.

Zielinski 5,5: Leggera ripresa dopo la partita di Supercoppa, ma non è il centrocampista polacco che aveva fatto brillare gli occhi a tutti non più di una settimana fa. Dall’83º Elmas S.V.

Insigne 5: vuole fare tanto per riscattare l’errore contro la Juve, vuole fare troppo forse. Tante buone intenzioni, pochissima sostanza. Dal 60º Mertens 5: entra per regalare il vantaggio al Napoli, invece perde palla e spalanca le porte al 3-1 del Verona.

Petagna 5: buon lavoro di sponda e poco altro. Mai pericoloso in area avversaria, per un attaccante decisamente troppo poco.

Dal 65º Osimhen 5: non si vede praticamente mai, è al rientro dopo un lungo stop ma è lecito aspettarsi qualcosa in più.