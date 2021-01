Gattuso: “C’è rammarico. Oggi ci siamo snaturati, senza palleggiare. Adesso pensiamo alla prossima partita”

Al termine del match Verona-Napoli, Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

La responsabilità è dell’allenatore, me la sento tutta. Le scelte le faccio io. Abbiamo messo in difficoltà il Verona, abbiamo creato 4-5 palle gol nel primo tempo. Potevamo chiuderla. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato. Ci siamo fatti mangiare. Il Verona è squadra che si alimenta con il contatto fisico. Adesso bisogna guardare avanti ed osservare la cclassifica. Tutti hanno alti e bassi. Adesso c’è rammarico. Bisogna stare lucidi con la testa. Sono contento per il ritorno di Osimhen e Dries. Ripeto, è da tanto che lasciamo qualcosa agli avversari. Ci piace fare i regali.

Dopo la sconfitta contro la Juventus.

Io mi aspetto ciò che prepariamo in settimana. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato. La parola veleno per voi è facile, sono le seconde palle, come vai a saltare l’avversario, come lo affronti; è una parola complessa. È una questione di interpretazione di partita, primo tempo diverso la secondo.

Sulle sconfitte in campionato.

Oggi ci siamo snaturati. Non abbiamo palleggiato tanto, andavamo di più in verticale. Ogni volta che provavamo a palleggiare, abbiamo preso tre gol.

Abbiamo l’ambizione di tornare in Champions, ma non possiamo fare queste prestazioni così. Da solo non posso fare nulla.