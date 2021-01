Prandelli: “Non risentiremo del KO di Napoli: i giocatori vogliono reagire”

Alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Crotone, il mister dei viola, Cesare Prandelli, ha parlato in conferenza stampa anche del KO di Napoli. Di seguito, le sue parole:

“Dopo Napoli, al termine della gara, ho chiesto scusa ai tifosi anche se può capitare anche le grandi squadre. Non soffriremo però del 6-0, i giocatori vogliono reagire. Ci sono i presupposti per farlo. Domani dobbiamo vincere la partita a tutti i costi, anche se sarà un match insidioso. Ci giochiamo tanto domani: il Crotone ha messo in difficoltà tante squadre, è una squadra insidiosa che non gioca un calcio improvvisato. Ho molta fiducia nella mia squadra però.

Perché sono tornato a Firenze? Me lo chiedono spesso i miei amici e i miei figli ma non penso di aver fatto la scelta sbagliata, siamo in difficoltà ma vado avanti con il mio spirito positivo. Quando fai le scelte col cuore…”