Il Giornale – Provocazione per ADL: rigore di Insigne segno del destino per le sue furbate

La questione Juve-Napoli continua a portare con sé fin troppe polemiche. Il rinvio della partita è ora motivo di frecciatine continue alla società azzurra, ed il patron Aurelio De Laurentiis sembra essere il bersaglio di tali attacchi. Nell’edizione odierna Il Giornale scrive così a riguardo.

“Ma la Juve, questa Juve, gira così: un po’ «pas mal» e un po’ «pas bien». È il Dna: dimostrato in campionato e nelle coppe. Che non è lo stesso degli anni scorsi. Stavolta le ha dato una mano anche Insigne, sbagliando un rigore: forse un segno del destino per le furbate di ADL. Ma è vero che la squadra c’è quando deve azzannare per la gola o quando ha una sola giocata per non essere azzannata”.