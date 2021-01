Fedele critico: “Elmas e Lobotka? Sono mezzi giocatori! Llorente? Preferisco Petagna”

Nel corso della trasmissione televisiva Fuorigioco, in onda su Canale 8, è intervenuto Enrico Fedele. Il giornalista si è espresso duramente su Elmas, Lobotka, Llorente e Petagna. In particolare si è parlato dell’incidenza dei due centrocampisti a partita in corso. Di seguito riportiamo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Su Elmas e Lobotka: “Sono mezzi giocatori, il macedone quando entra ancora non si sa quello che vuole fare”.

Su Llorente e Petagna: “Llorente è consumato. Petagna è funzionale, vale poco ma per ora ha funzionato. Ha fatto 4 assist e 4 goal. Le partite importanti non le risolvono Petagna e Demme, le devono risolvere Zielinski, Insigne, Lozano”.