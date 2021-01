Fabiàn Ruiz suona la carica sui social: “Tanta voglia di tornare, un giorno in meno…”

Il Covid 19 continua ad influenzare negativamente quest’insolito campionato di Serie A. In casa Napoli Fabiàn Ruiz è risultato positivo al Virus ormai una settimana fa, ma non è per niente abbattuto. Sul proprio profilo Instagram, infatti, il centrocampista spagnolo ha pubblicato una foto che lo ritrae in allenamento a casa. Fabiàn è immortalato mentre pedala, rigorosamente a casa, sulla sua cyclette per restare in allenamento e non perdere colpi. “Lavorando duramente a casa. Tanta voglia di tornare con i miei compagni! Un giorno in meno…” scrive lo spagnolo.

