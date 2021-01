Di Marzio convinto: “Mandzukic poteva fare al caso del Napoli. Con la Juve si poteva giocare un più spregiudicati”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore. Ecco quanto evidenziato:

“Uno come Mandzukic poteva dare qualcosa al Napoli, così come Ibrahimovic. Anche il difensore che ha preso dal Chelsea è un animale. Noi a gennaio con Sarri potevamo vincere, bastava fare un paio di colpi e invece. I giocatori importanti le finali e le partite importanti non le sbagliano. I grandi giocatori hanno un carisma tale che risolvono le partite.

Cosa direi a Gattuso? Se il Napoli se la fosse giocata con più spregiudicatezza sarebbe stato meglio. Adesso onestamente non si possono dare colpe per non aver speso, c’è un giocatore per ogni ruolo. Ma avrei puntato più sulla qualità che sulla quantità. Che ha detto Gattuso a Insigne? Sicuramente gli ha spiegato che possono sbagliare tutti e che non doveva preoccuparsi. Altre volte è stato determinante, probabilmente gli farà ritirare un altro rigore. Io non penso sia una questione solo di attributi ma pure di abitudini. Se Insigne facesse parte di un club abituato alle vittorie sarebbe più abituato ai grandi eventi. Gattuso può dare mentalità vincente? Finora gliel’ha data“.