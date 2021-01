Di Lorenzo: “Non è vero che il Napoli non ha personalità nei grandi match. Siamo lì, dobbiamo crederci per lo scudetto. Lozano valore aggiunto”

Il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport a due giorni dal match in trasferta sul campo dell’Hellas Verona. Ecco quanto evidenziato:

“Volevamo portare a casa un trofeo importante per noi, dispiace non averlo fatto ma dobbiamo guardare avanti subito. Domenica c’è un’altra gara importante. Il giorno dopo la sconfitta non è stato bello, ma guardiamo avanti.

Il Napoli ha poca personalità nei big match? Non sono d’accordo, abbiamo dimostrato contro squadre importanti che ci siamo. L’abbiamo fatto anche l’anno scorso in Coppa Italia con la Juventus. Ci serve continuità, facciamo partite buone e partite meno buone, ma stiamo facendo una buona stagione. Scudetto? C’è tutto il girone di ritorno da giocare, quest’anno è un campionato particolare e dobbiamo pensare partita dopo partita. Siamo lì e dobbiamo giocarcela fino alla fine.

Lozano è cresciuto tanto. Si vedeva anche l’anno scorso in allenamento che nell’uno contro uno è un giocatore micidiale, veloce. Quest’anno ha acquisito più consapevolezza e fiducia nei suoi mezzi. Sta giocando e ha trovato continuità. Per noi è un valore aggiunto, ci sta dando tanto in questa prima parte di campionato.

Obiettivi? Quest’anno vogliamo fare qualcosa di importante. Siamo ancora in corsa su tre fronti, non dobbiamo porci limiti. Bisogna giocare partita dopo partita e cercare di portare a casa sempre la vittoria”.