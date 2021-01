CdM – Insigne si è chiuso in se stesso: ha passato il pomeriggio da solo, senza rispondere a nessuno, guardando i rigori sbagliati di Baggio e Maradona

Il Corriere del Mezzogiorno racconta di una situazione per nulla facile in casa Insigne. Lorenzo è ancora abbattuto dall’episodio del rigore della Supercoppa e si è chiuso momentaneamente in se stesso. Ecco quanto si può leggere:

“Non ha risposto alle telefonate, non ha parlato con gli amici più stretti non ha guardato i social. Non ha trovato pace. Per tutto il pomeriggio continuava a essere da solo con i suoi pensieri sul divano di casa, a guardare i video dei più grandi campioni dopo i rigori sbagliati. Baggio, ma anche Diego. Il peso del fardello è stato insopportabile. Errore fatale, non imputarglielo sarebbe ipocrita. Addossargli il peso di una partita è eticamente eccessivo, considerati anche gli insulti e le aggressioni del popolo dei social”.