Calciomercato, dal Portogallo il terzino sinistro: Nuno Tavares e Nuno Mendes

Ultime notizie di calciomercato in casa Napoli riguardanti la corsia sinistra. Come riportato da calciomercato.com, il Napoli si guarda intorno per il futuro della corsia di sinistra, pronto a rinnovarla. A giugno la società azzurra interverrà in entrata e la priorità è il terzino sinistro.

Obiettivo chiaro: terzino sinistro. La corsia di sinistra è da tempo il reparto da sistemare, Giuntoli ha vari obiettivi per giugno quando Mario Rui e Ghoulam potrebbero partire. In pole ci sono Emerson e Grimaldo, le ultime piste vengono dal Portogallo: Nuno Mendes e Nuno Tavares. I due giovani, rispettivamente dello Sporting e del Benfica, sono considerati molto interessanti e sono nel mirino dei grandi club d’Europa. Vedremo se il Napoli riuscirà a metterci le mani per primo.