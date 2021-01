Ag. Insigne: “Lorenzo è tranquillo, i tifosi sono molto attaccati a lui. Mi dispiace sentire di qualcuno contro il capitano azzurro”

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione de Il Mattino. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano:

“Lorenzo è tranquillo e a me dispiace tanto di quello che sto sentendo su di lui perché in alcune radio e in alcune tv locali sono contro di lui. Mi hanno scritto tanti tifosi per dirmi che sono con Lorenzo. Deve stare sereno. I tifosi sono molto attaccati a lui”.