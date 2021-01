HIGHLIGHTS VERONA NAPOLI – Il Napoli ha affrontato l’Hellas Verona in occasione della 19ª giornata di Serie A. La partita si è disputata allo Stadio Bentegodi di Verona, domenica 24 gennaio 2021 alle ore 15:00.

Si prospetta una sfida tutt’altro che noiosa. Entrambe le squadre provengono da una sconfitta, il Verona in casa del Bologna nell’ultimo turno di Campionato e il Napoli contro la Juventus in occasione della finale di Supercoppa Italiana. Dunque le due rose potrebbero giocarsela al tutto per tutto pur di riscattare il recente risultato negativo. Il Napoli dovrà provare a rialzarsi per mettere al sicuro la scia di risultati positivi in campionato, che dopo una serie si risultati altalenanti da due giornate lo vedono vincente. Il Verona confinato a metà classifica dovrà fare altrettanto per provare ad avanzare ed avvicinarsi quanto più possibile alla vetta.

Gli scontri diretti tra le due squadre evidenziano un trend tutto a favore del Napoli. Gli azzurri si sono aggiudicati la vittoria in tutte le ultime partite disputate contro il Verona. La sconfitta più recente risale al lontano 2015 per due reti a zero. Nell’ultimo confronto, invece, il Napoli ha avuto la meglio segnando due reti in trasferta. La partita risale allo scorso giugno.

HIGHLIGHTS VERONA NAPOLI

Calcio Napoli, dove vedere la partita in tv

Verona-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (canale 201 e 382/482 del digitale terrestre).

Le probabili formazioni Verona Napoli

VERONA (3-4-2-1) Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens