Rai – Il Napoli fa un passo indietro: vicina la fumata bianca per Milik al Marsiglia. Malcuit potrebbe tornare in Ligue 1

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal” e ha dato importanti aggiornamenti di calciomercato.

“Il Napoli scenderà in campo con questo undici. Ospina tra i pali, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Koulibaly e Manolas al centro. A centrocampo in mediana ci saranno Bakayoko e Demme. Lozano e Insigne come esterni, Zielinski trequartista e il recuperato Petagna nel ruolo di prima punta. Mertens ha ancora fastidio alla caviglia.

Gli avvocati di De Laurentiis stanno lavorando in questo momento per cercare di trovare un accordo con i legali di Milik. Rispetto a due giorni fa, c’è aria di probabile, ma non certa, fumata bianca. Questo perché il Marsiglia ha fretta di chiudere, ha un bisogno disperato di un attaccante. La sensazione è che tra oggi e domani ci sarà la fumata bianca, anche se il Marsiglia chiede di chiudere oggi. Il Napoli potrebbe fare un passo indietro e non aggiungere la clausola anti-Italia. Anche per quanto riguarda le due multe, Milik potrebbe pagarne solo una invece di due. Il contratto agli avvocati di Milik è arrivato ieri e ora si sta lavorando per trovare un compromesso.

Il Napoli sta aspettando di chiudere l’affare Milik e trovare una squadra per Malcuit e Ghoulam. Il procuratore di Malcuit lo sta proponendo in Ligue 1 ma ad oggi non c’è nessuna squadra che ha fatto un passo in avanti.

Per quanto riguarda i rinnovi, non si è mosso nulla, al momento non ci sono novità. A febbraio, potrebbero esserci nuovi contatti con gli agenti di Hysaj e Maksimovic. Per Insigne se ne riparlerà con molta serenità a giugno, il contratto di Lorenzo è una priorità per la società.

Escludo che la Juve possa esonerare Pirlo. Su Fonseca ci sono considerazioni in corso d’opera, il portoghese credo che avrà altre due partite per ribaltare la situazione. I nomi più in voga sono Spalletti e Sarri o qualche allenatore estero. Si parla anche di Mazzarri al Cagliari“.

Milik Marsiglia, le cifre dell’operazione

I colleghi di Tuttomercatoweb hanno anche rivelato che Napoli e Marsiglia hanno trovato l’accordo totale per la cessione di Milik. Ai partenopei andranno 9 milioni più 4 di bonus con 20% sulla futura rivendita. Offerta che ha convinto il Napoli.