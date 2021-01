Sokratis ha rescisso con l’Arsenal: in estate era stato accostato al Napoli

Il difensore Sokratis Papastathopoulos ha rescisso il suo contratto con l’Arsenal. Il greco è fuori rosa da inizio campionato e non ha disputato nessuna presenza con i Gunners quest’anno. In estate era stato accostato anche al Napoli, ma vista la permanenza di Koulibaly, non se ne fece più nulla.

Ora Sokratis è svincolato ed è libero di cercarsi una squadra. È seguito dal Genoa, squadra con cui ha giocato dal 2008 al 2010. Ma non c’è solo Genoa: il greco è nel mirino anche di Betis e Olympiakos.