GdS – Pirlo vuole cambiare l’andazzo e dimostrare al popolo juventino che le finali le vince

Andrea Pirlo vuole dimostrare di essere un allenatore pronto a partite come quelle di stasera. La prima finale e la prima opportunità di vincere un trofeo per il tecnico della Juventus. Questo quanto scrive a riguardo La Gazzetta dello Sport:

“Pirlo, dopo la traumatica sconfitta con l’Inter, a 2072 giorni dall’ultima finale vinta da calciatore (Juve-Lazio 2-1, 20 maggio 2015, Coppa Italia) vuole il primo trofeo da allenatore, per rilanciare la Juve in campionato, ma anche per dimostrare al popolo che lui le finali le vince. Sarri ne ha perse 2 su 2. La Signora ha il record di Supercoppe vinte (8), ma anche di perse: 7, come le infelici finali di Coppa Campioni. Pirlo vuole cambiare l’andazzo”.