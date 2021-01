SportItalia – Situazione Malcuit ribaltata: resta a Napoli fino a fine stagione

Ultime notizie di calciomercato in casa Napoli. Alfredo Pedullà si è espresso ai microfoni di Sportitalia sulla situazione di Kevin Malcuit. Il terzino francese corteggiato da Fiorentina e Parma, sembrava vicino all’addio. Secondo quanto riportato da Pedullà la situazione attuale è totalmente ribaltata: resta a Napoli.

Il calciatore classe ’91, sembrava vicinissimo al passaggio al Parma ma nell’ultima ora sembra destinato a restare in azzurro fino a fine stagione. Nel Napoli non trova spazio, parte molto dietro nelle gerarchie di mister Gattuso nonostante il buon rapporto. Sulla fascia destra, Di Lorenzo è inamovibile e la coppia reparto la completa Elseid Hysaj. Cambiano anche le possibili entrate, se uno tra Malcuit e Ghoulam non esce, difficilmente arriverà un innesto in difesa.