Sollitto, noto scouting: “Il Napoli segue Kana dell’Anderlecht: ecco quanto costa”

Sul profilo Instagram di Taca La Marca è intervenuto Vincenzo Sollitto, noto scouting ed esperto di calcio belga: “In questi giorni si è sentito di tutto, ma non condivido le critiche nei confronti di Gattuso e del suo staff, davvero valido, ha perso alcune partite per essere scesi in campo con un atteggiamento troppo leggero. Inoltre le assenze di Osimhen e Mertens hanno inciso, meno male che Petagna ci ha messo la pezza, come del resto la vicenda Milik, dove il Napoli si è fatto male da solo”.

“Marco Kana è un classe 2002 dell’Anderlecht ed è stato attenzionato dal Napoli, il suo valore attuale è intorno ai 7-8 milioni, ma con i partenopei i giovani fanno fatica ad affermarsi come è successo con Rog. Pertanto se dovesse concretizzarsi un’operazione del genere il club partenopeo dovrebbe parcheggiarlo in qualche club per farlo crescere”.