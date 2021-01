Pirlo cambia modulo contro il Napoli: piccola rivoluzione per evitare di ripetere errori

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo farà dei cambiamenti in vista della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. La Juventus corre ai ripari contro gli azzurri per evitare di ripetere la disfatta avvenuta contro l’Inter, mettendo in atto una piccola rivoluzione tra gli undici titolari.

I bianconeri dovrebbero schierare un 3-4-1-2 con Szczesny in porta e Bonucci, Chiellini e Demiral a formare il trio difensivo. A centrocampo si schiereranno Chiesa da una parte e Danilo dall’altra con Bentancur e Arthur in mezzo. Sulla trequarti agirà McKennie a supporto della coppia d’attacco formata da Cristiano Ronaldo e Morata.