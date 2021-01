Emergenza totale in attacco per Gattuso: probabile maglia da titolare per Llorente contro la Juventus!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Rino Gattuso potrebbe essere costretto ad una scelta clamorosa per la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. A causa dell’emergenza totale in attacco potrebbe partire titolare Fernando Llorente. L’ex bianconero era in uscita, ma si troverebbe clamorosamente al centro dell’attacco azzurro a giocarsi il primo trofeo stagionale. Assente al 100% Osimhen, causa Covid, sono in forte dubbio sia Dries Mertens, ancora alle prese con un forte fastidio alla caviglia, sia Andrea Petagna, uscito anzitempo contro la Fiorentina a causa di un infortunio. Che sia l’occasione per Llorente di dimostrare che tenerlo sia stata la scelta giusta?

