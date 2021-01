Da Fiorentina a Fiorentina in 365 giorni: l’evoluzione del Napoli di Gattuso

Precisamente un anno fa, il Napoli prese la quarta batosta alla quinta gara di campionato sotto la gestione Gattuso, in casa per 0-2, dalla Fiorentina. Precisamente un giorno fa, il Napoli ha affrontato di nuovo la Fiorentina, questa volta schiantandola con un nettissimo 6-0. Dopo 365 giorni dalle due sfide, cosa è cambiato nel Napoli di Gattuso?

Dopo la rete dello 0-2 definitivo di Vlahovic per la Fiorentina, il 18 gennaio 2020, rimase celebre il pianto di questo bambino nella mente dei tifosi napoletani.

Gli azzurri hanno acquisito una maturità diversa, senz’altro: divertono, pur rimanendo concreti e incisivi (quando sono in giornata). Inoltre, tra le due sfide, passa un anno intero di gestione sotto il tecnico di Corigliano Calabro. E ancora, proprio dopo la sconfitta con la Viola, Gattuso ha dato il via al suo primo vero periodo d’oro portando al successo gli azzurri in Coppa Italia, dopo appena 6 mesi di operato. Tutto questo pensando anche che dopodomani andrà di scena la Supercoppa Italiana, da giocare di nuovo contro la Juventus.

In appena 13 mesi, Gattuso ha la possibilità di diventare l’allenatore del Napoli più vincente dell’era De Laurentiis, pareggiando Rafa Benitez che ha vinto proprio con una Coppa e una Supercoppa, nel 2014. Nonostante questo, lo stesso Ringhio è finito sotto le critiche dei tifosi napoletani dopo un periodo buio attraversato a fine 2020. I soliti piagnistei ingiustificabili di chi sa giudicare solo “partita dopo partita”, e che non vede assolutamente l’insieme di risultati.

Infatti, è difficile pensare come si possa criticare un allenatore che, dopo quella sconfitta con la Fiorentina per 0-2 (che scosse parecchio l’ambiente napoletano), ha raccolto in 35 partite di Serie A ben 23 vittorie e 3 pareggi oltre alle restanti 9 sconfitte. Parliamo comunque di 72 punti raccolti e di una media di 2,06 punti a partita: non una media-scudetto, ma la qualificazione alla Champions la centri con un andamento simile. Tutti questi numeri li ha ottenuto al primo anno di panchina.

È per questi numeri che, senza stare neanche a pensarci troppo, il Napoli dovrebbe garantire (e lo farà dopo la Supercoppa) il rinnovo di contratto al calabrese! Numeri che però la gente di Napoli tende a dimenticare spesso e ingiustamente. Ma non facciamo di tutta l’erba un fascio, perché molti apprezzano ancora (per fortuna) il lavoro di Ringhio, che a metà stagione ha portato il Napoli in zona Champions. Senza dimenticare che, oltre all’attuale Coppa Italia, c’è anche l’Europa League che ripartirà a febbraio.

Ricordare, inoltre, che l’obiettivo che gli azzurri si sono imposti a inizio stagione è proprio la qualificazione in Champions, dopo la disastrosa parentesi sotto Carlo Ancelotti. Nulla di meno ma neanche nulla di più, almeno per ora… Il progetto con Gattuso parte da lì, e finora ci sta arrivando, continuando a combattere in tutte le tre competizioni attive. Date a Gattuso quel che è di Gattuso. Con calma, poi, arriverà tutto il resto. D’altronde, se son rose fioriranno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Lorenzo Gentile