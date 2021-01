I mille colori del Napoli incantano il Maradona: meno possesso palla ma più gol

Altra partita, altra sfaccettatura azzurra. Dopo tante critiche che raccontavano di un Napoli ‘sprecone’ sottoporta, gli azzurri indossano il loro vestito migliore e scendono in campo travolgendo la Fiorentina con ben 6 gol. I viola però hanno comunque onorato l’impegno rendendosi anche pericolosi a metà della prima frazione, nonostante il poker fatto solo nei primi quarantacinque minuti.

I quattro gol poi diventano un primato in Europa che vede la squadra campana come l’unica ad aver segnato un poker nel primo tempo nei top 5 Campionati europei. È finalmente arrivata una risposta da parte degli azzurri, quella che da tanto aspettava Gattuso, mettendo a tacere le voci che lo sminuivano. Rivelano il loro veleno, o meglio la loro ‘cazzimma’.

Un pranzo che ha fatto bene al Napoli…

Una vittoria importante che racchiude i punti di forza del Napoli e che forse simboleggia la buona gestione di spogliatoio di Gattuso. Il tecnico dopo aver assistito alle prestazioni sottotono della sua squadra ha riunito i suoi per un pranzo prima della gara contro la Fiorentina, una riconciliazione che, come dimostrato dal campo, ha portato un clima di serenità all’interno dello spogliatoio. Il mister sa di cosa hanno bisogno i suoi calciatori, sa cosa c’è nella testa di un giocatore e questo dipende anche dal fatto che Gattuso è stato uno di loro.

È stato un calciatore ed è consapevole di quanto possano pesare le critiche, di quanto possano cambiare in un batter d’occhio lo spirito di un gruppo squadra. Appunto un ‘gruppo’ che rappresenta la compattezza dei calciatori in campo, quella che rappresenta il pilastro essenziale all’interno di un team. La mentalità è un’aspetto fondamentale, e le recenti prestazioni ne sono la dimostrazione, ma gli azzurri devono migliorare su questa prospettiva. Il Napoli deve entrare nell’ottica di una grande squadra, aggiungendo continuità e appunto la mentalità giusta.

Meno possesso palla e più vittorie: è così il Napoli delle ultime prestazioni

Abbiamo visto più volte un gran possesso palla da parte del Napoli accompagnato da grandi azioni offensive, ma molto spesso però non andavano a buon fine lasciandosi colpire dalla squadra avversaria ribaltando una partita con una sconfitta. Ma come contro l’Udinese, Empoli e anche Fiorentina è accaduto il contrario. Con i viola gli azzurri hanno effettuato il 48.8% di possesso palla, poco meno della metà ma comunque portando a casa i tre punti con ben sei reti segnate. Il Napoli è lì che aspetta con i suoi uomini di fiducia in attacco, che sono pronti ad entrare in azione nel momento più opportuno.

La squadra c’è e per una volta è stata cinica, fa delle sue qualità l’arma letale per punire la Fiorentina nel momento in cui ha sprecato occasioni importanti. ‘Napule è mille culur’ per citare il famoso musicista napoletano Pino Daniele, che con questa frase rappresenta alla meglio il Napoli in questo momento, una squadra con mille personalità. Chissà cosa ci riserverà mercoledì in occasione della Supercoppa contro la Juventus, assisteremo ad un Napoli spettacolare capace di pugnalare il suo avversario in qualsiasi momento o un Napoli sprecone? Solo mercoledì rivelerà un altro dei suoi numerosi volti, ma con qualche possibilità che questa vittoria possa donargli la mentalità giusta per sfidare l’avversario di sempre nel migliore dei modi.

Sara Madonna