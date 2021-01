Del Piero: “Juve in corsa per tutte le competizioni: mercoledì si giocherà la prima”

L’ex bianconero, Alessandro Del Piero è intervenuto negli studi di Sky Sport dove espresso una sua opinione sulla Juventus di Pirlo. Ecco quanto espresso:

“Non mi sembra che sia una condizione diversa rispetto all’anno precedente dopo la partita contro il Lione: la Juventus è in corsa per tutte le competizioni e mercoledì si giocherà la prima. Ha avuto blackout importanti, la cosa più grave con l’Inter è stata che si è trattato di un blackout continuo. Anche negli scorsi anni regalava un tempo, ma poi bastava rialzare la testa. Fino ad ora, la Juve quando doveva vincere lo ha fatto tolta l’Inter”.

“Prendiamo in considerazione la gara contro il Barcellona oppure domenica scorsa contro il Milan che è la capolista ha vinto 3-0. Le risposte le ha date, oggi si è parlato di DNA, di qualcosa ribadito anche da Conte: né Pirlo né Chiellini hanno fatto riferimento a una cosa come le assenze della Juve. Quelle di Cuadrado e Alex Sandro si sentono: non averle citate è sinonimo di un gruppo molto concentrato e che è consapevole che deve passare da queste batoste”.