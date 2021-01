Chiariello esalta Lozano: “È più forte di Lavezzi, già in doppia cifra, l’argentino non ha mai raggiunto questo traguardo”

Il noto giornalista Umberto Chiariello ha postato sul suo profilo Twitter un importante considerazione riguardante Lozano, il messicano, secondo il collega non sarebbe solamente simile a Lavezzi ma bensì superiore prendendo in considerazione la fase realizzativa, di seguito il tweet, in cui rispondeva ai dubbi di un utente, di Chiariello:

“Più forte Lozano anche se ho molto amato Lavezzi, e poi criticato un po’ perché non vedeva la porta. Lozano la vede, altroché! Già in doppia cifra, Lavezzi non ci è arrivato mai.”

IL POST:

Più forte Lozano anche se ho molto amato Lavezzi, e poi criticato un po’ perché non vedeva la porta. Lozano la vede, altroché!

Già in doppia cifra, Lavezzi non ci è arrivato mai. — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) January 17, 2021