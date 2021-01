Giuntoli: “Vogliamo tornare in Champions. Milik? Vediamo chi ha più pazienza”

A pochi minuti dall’inizio del match Napoli-Fiorentina, Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

“Sulla positività di Fabian Ruiz.

È una situazione che vivono tutte le squadre, è una cosa che va accettata.

Sulla gestione di Gattuso.

Ha una gestione classica, è molto esigente con se stesso. Non mi stupisco di questi suoi atteggiamenti. Siamo molto contenti. Vogliamo tornare in Champions. È un’annata molto particolare. Ci vuole equilibrio e calma per affrontare sia le vittorie che le sconfitte. Alla fine tireremo le somme.

Tema mercato, Milik.

C’è una trattativa in corso, stiamo lavorando. Vediamo chi avrà più pazienza. C’è un grande rapporto con il club con cui stiamo lavorando”.