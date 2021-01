SKY – Panchine in bilico per Giampaolo e Gotti: riflessioni per Torino e Udinese, entrambe pensano a Semplici

Il pareggio per 0-0 del Torino contro lo Spezia non è stato affatto gradito dal presidente dei granata, Urbano Cairo. Il patron, andando via dallo stadio, ha rilasciato alcune brevi battute ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato:

“La peggiore partita della stagione. Se l’allenatore resta? Certo”, ha chiosato ma senza approfondire “Fino a quando?“, lasciando i cronisti con un sorriso e senza una risposta.

Intanto il giornalista Paolo Aghemo, su Sky Sport 24, ha fatto sapere che la posizione del tecnico in questo momento è in bilico e che va tenuto in considerazione il nome di Giampiero Ventura come possibile sostituto, così come quello di Leonardo Semplici.

L’ex tecnico della Spal potrebbe essere un nome interessante anche per l’Udinese, vista la panchina traballante di Gotti dopo la sconfitta dei friulani con la Sampdoria.