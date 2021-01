CdS – Osimhen, il piano di recupero: oggi effettuerà un nuovo tampone. Quando tornerà negativo si capirà quando potrà tornare in campo. Di certo non domenica né in Supercoppa

Victor Osimhen ormai è fermo da due mesi per l’infortunio alla spalla capitato nella gara tra Nigeria e Sierra Leone. Il centravanti nigeriano, poi, al ritorno a Napoli è stato trovato positivo al Covid e ora è in attesa del tampone negativo per nuovi accertamenti riguardo l’infortunio. Oggi il giocatore sarà sottoposto a un nuovo test. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport:

“Anche Osimhen, fermo da due mesi per le conseguenze della lussazione alla spalla destra seminate sui nervi del braccio e della mano, è in attesa del suo test: dopo essere risultato ancora positivo al virus lunedì, oggi Victor effettuerà un altro tampone. «Ha cominciato a correre a velocità importanti sul tapis roulant, a casa: il braccio gli dà meno fastidio. Sì: negli ultimi quattro o cinque giorni il ragazzo mi dice che si sente molto meglio». Non resta che spazzare via il Covid. «Nei prossimi giorni valuteremo le sue condizioni per capire quando potrà tornare in campo». Di certo non domenica e neanche mercoledì in Supercoppa con la Juve“.