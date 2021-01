Venerato: “Milik? La Juve non ha soldi, andrà all’Olympique Marsiglia!”

Nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista Ciro Venerato, esperto di mercato e giornalista RAI. Il cronista si è focalizzato soprattutto sulla situazione di Arek Milik, che pare potersi risolvere durante questa finestra di mercato. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ad oggi da Torino mi arrivano notizie negative. La Juventus non ha soldi per fare un’offerta per Milik, né a gennaio né a giugno. Con le eventuali cessioni di Bernardeschi, Pellegrini e Khedira potrebbe raggiungere il budget, ma la situazione non sembra delle migliori. Io credo che alla fine Milik andrà all’Olympique Marsiglia. Il Napoli potrebbe accettare un’offerta minore della sua richiesta pur di non lasciar andare l polacco a zero, ecco perché potrebbe andare all’OM. C’è un’apertura tra Napoli e Marsiglia”.

“Lobotka? Il Napoli ha rifiutato le offerte di prestito e di prestito con diritto di riscatto. Potrebbe riaprirsi la trattativa con un obbligo di riscatto, ma lo slovacco non è la priorità per il Torino. Allo stesso tempo il Napoli avrebbe difficoltà a sostituirlo”.