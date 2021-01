De Luca: “Registrato un aumento di ricoveri, siate responsabili. Zona gialla non vuol dire liberi tutti!”

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto un appello ai cittadini campani attraverso il suo profilo ufficiale Facebook. Il presidente ha parlato degli sforzi di contenimento dal coronavirus e delle possibili restrizioni nel caso di un aumento di contagi. Attualmente la Campania è in zona gialla ma la Regione resta vigile. Ecco quanto evidenziato:

“Faccio un appello ai nostri cittadini affinché abbiano comportamenti responsabili. Il fatto di essere in zona gialla, conferma i risultati positivi della linea di rigore ma dall’altro lato non deve essere considerata un “liberi tutti”. Negli ultimi giorni registriamo un incremento di ricoveri nelle nostre strutture sanitarie. É un primo elemento allarmante che va segnalato per il ripristino dei comportamenti corretti nelle strade, nelle piazze, negli esercizi commerciali. Una settimana di comportamenti irresponsabili può trasformarsi in mesi di chiusure“.