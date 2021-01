Carlo Alvino ha commentato la vittoria del Napoli in Coppa Italia contro l’Empoli con un post su Twitter. Ecco quanto scritto:

“Sarà piaciuta a pochi, magari a nessuno, ma il Napoli porta a casa la vittoria e non c’è medicina migliore quando le cose non vanno come devono. Magari avessimo battuto lo Spezia con la stessa sofferenza di stasera. Intanto sono tornati Koulibaly e Mertens. Due alleati di Gattuso“.

sarà piaciuta a pochi, magari a nessuno, ma il Napoli porta a casa la vittoria e non c’è medicina migliore quando le cose non vanno come devono. Magari avessimo battuto lo Spezia con la stessa sofferenza di stasera. Intanto sono tornati Koulibaly e Mertens. Due alleati di Gattuso — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 13, 2021