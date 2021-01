Graziani: “Insigne? Un ottimo calciatore, ma a volte sbaglia i gol più semplici, il Napoli non ha tanti killer in area”

Ciccio Graziani, dirigente sportivo ed allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione di Raffaele Auriemma ‘Si gonfia la rete’, dove ha commentato anche le recenti prestazioni del Napoli. Ecco le sue parole:

“I tifosi sani sanno guardare bene sia il passato e sia andare avnti nel presente con serenità. Napoli? Sono rimasto sbalordito all’incidente di percorso contro lo Spezia, non mi sarei mai aspettato la sconfitta e questo risultato penalizza molto gli azzurri. Io ho l’impressione che la squadra non si renda conto delle proprie potenzialità. Gattuso può sbagliare o meno qualcosa, ma questo fa parte del gioco. Però credo che all’interno di questo spogliatoio gli uomini di qualità dovrebbero trasmettere una mentalità vincente, ma ho l’impressione che non ci sia questa che accomuni la squadra. Quest’anno più degli anni precedenti, i partenopei avrebbero le potenzialità per la corsa al titolo. La squadra deve credere nel sogno: se non ci crede più difficilmente si realizzerà. Ho l’impressione che non si scenda in campo tutte le domeniche per portare a casa la pagnotta”.

“Napoli spreca azioni sotto rete? Anch’io avrei segnato il doppio delle reti se non avessi sbagliato tutte le occasioni che mi sono presentate. Non è una squadra cinica”.

“Insigne? È un ottimo calciatore e fa anche ottimi gol. Però per esempio Ronaldo è un serpente a sonagli: calcia e si libera dell’avversario in maniera incredibile, ti fa male. Anche lui ha giocato un po’ sottotono però comunque ha trovato un modo per segnare. Insigne spesso riesce a concretizzare i gol più difficili ma sbaglia quelli più banali. Ronaldo, invece, è un assassino in area di rigore. Il Napoli crea tanto ma allo stesso tempo spreca tanto, il dato è questo. Certamente ha meno killer in area di rigore”.

“Rete di Pulici con la mano contro il Napoli? Ogni tanto la furbata la cercava. A me consigliavano di cadere in area ma non era una cosa che mi apparteneva, altri invece appena sfiorati si lasciavano cadere”.