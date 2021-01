De Nicola, ex medico Napoli: “Se c’è un problema al nervo per Osimhen non bastano due mesi”

L’ex medico del Napoli, Alfonso De Nicola, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal parlando a proposito dell’infortunio di Osimhen. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Se c’è un problema del nervo, Osimhen ha passato un guaio e non bastano due mesi. La lesione nervosa, dipende da quale nervo è interessato, ma normalmente un nervo quando è retratto o completamente lesionato, non si cicatrizza. Speriamo la situazione non sia così grave, se il Napoli fa sapere questo vuol dire che non c’è lesione. Poi bisogna vedere quale nervo è. Bisogna fare una diagnosi precisa: se c’è lesione del nervo, che nervo è? Mi è capitato spesso di vedere casi di lussazione di spalla in cui c’è lesione del nervo, ma se è un nervo piccolino non fa nulla“